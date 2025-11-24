Konyalılar dikkat! İl Emniyet Müdürlüğü uyardı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kentte etkili olması beklenen yağışlı hava nedeniyle sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Açıklamada, yağışlı havalarda yolların kayganlaşabileceği ve görüş mesafesinin azalabileceği vurgulandı.
Takip Mesafesini Artırın
Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin olası kazaların önüne geçebilmek adına hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini artırmaları gerektiğini belirtti. Ani fren ve sert manevraların, özellikle ıslak zeminde ciddi riskler oluşturabileceği ifade edildi.
Su Birikintilerine Karşı Uyarı
Paylaşımda, yağışlı havalarda oluşabilecek su birikintilerinin kontrol kaybına yol açabileceği hatırlatıldı. Sürücülerin bu noktalara yaklaşırken dikkatli olmaları ve gerekirse hızlarını daha da azaltmaları gerektiği belirtildi.
Farlarınızı Açın
Konya Emniyeti, görünürlüğün azaldığı yağışlı havalarda farların mutlaka açık tutulması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca trafik levhaları ve uyarı işaretlerine hassasiyetle uyulması çağrısında bulundu.
Emniyet Müdürlüğü, paylaşımını "Yolunuz açık, sürüşünüz güvenli olsun” sözleriyle tamamladı.
(Meltem Gürbüz)