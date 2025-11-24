Kulu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kulu'da etkinlikler anıtta başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
24 Kasım Öğretmenler Günü törenleri daha sonra Kulu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen etkinliklerle devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından etkinlikler daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, slayt gösterimi, oratoryo, koro, tiyatro ve sergilenen türkülerle devam etti.
Emekli Öğretmen Cemal Şen yaptığı konuşma ile 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Daha sonra Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve anı yarışmasında dereceye giren öğretmenlere plaketleri takdim edildi.
Düzenlenen etkinliklere, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Şube Müdürleri Özgür Baysel, Fatih Altun, Erkan Balta, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen, emekli öğretmen ve öğrenciler katıldı.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi