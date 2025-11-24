GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Sivas’a Kar Yağacak mı? Sivas’a Ne Zaman Kar Yağacak? Sivas’a Yarın Kar Yağacak mı? Sivas 5 Günlük Hava Durumu

Sivas'a Kar Yağacak mı? Sivas'a Ne Zaman Kar Yağacak? Sivas'a Yarın Kar Yağacak mı? Sivas 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre Sivas’ta hava sıcaklıkları hızla düşüyor. Kentte hafta içinde kar yağışı ihtimali artarken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olabilecek ilk ciddi kar yağışı için uyarılar yapılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Sivas'ta sıcaklıkların hızla düşeceğini ve hafta içinde kar yağışı ihtimalinin arttığını duyurdu. Kentte özellikle yüksek kesimlerde ilk ciddi kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Sivas'a Kar Yağacak mı?

Sivas'a kar yağacak mı sorusu son günlerde en çok merak edilen konulardan biri oldu. MGM'nin güncel değerlendirmelerine göre şehir, yeni hafta ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Peki kar yağışı tam olarak ne zaman bekleniyor?

Sivas'a Ne Zaman Kar Yağacak?

Sivas'a ne zaman kar yağacak sorusu da araştırılıyor. Tahminlere göre sıcaklıkların gece saatlerinde sıfır dereceye kadar düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve zaman zaman kar geçişleri görülebilir. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri kar ihtimali daha yüksek değerlendiriliyor.

Sivas'a Kar Ne Zaman Yağacak?

MGM verileri, hafta ortasından sonra Sivas'ta yer yer kar yağışına dönme ihtimali olan yağışlar görülebileceğini belirtiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde karın daha erken başlaması ve kısa süreli de olsa etkili olması bekleniyor. Kent merkezinde ise yağışın duruma göre karla karışık yağmur şeklinde başlaması öngörülüyor.

Sivas'a Yarın Kar Yağacak mı?

Sivas'a yarın kar yağacak mı sorusunun yanıtı için MGM günlük raporlarına bakıldığında; yarın için yağış ihtimali bulutlu havanın ardından öğleden sonra yağmur şeklinde başlıyor. Ancak gece sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte yağışın karla karışık yağmura dönebileceği ifade ediliyor.

Sivas 5 Günlük Hava Durumu

Sivas'ın 5 günlük hava tahminine göre kentte sıcaklıklar kademeli olarak azalacak.

  • Salı Günü : Bulutlu, akşam saatlerinde yağmur

  • Çarşamba Günü: Yağmur, gece karla karışık yağmur

  • Perşembe Günü: Yer yer kar yağışı ihtimali

  • Cuma Günü: Soğuk hava, hafif kar geçişleri

  • Cumartesi Günü : Parçalı bulutlu, çok soğuk

MGM'nin açıklamalarına göre vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması ve özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı tedbirli davranması isteniyor

