Sivas’a Kar Yağacak mı? Sivas’a Ne Zaman Kar Yağacak? Sivas’a Yarın Kar Yağacak mı? Sivas 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Sivas'ta sıcaklıkların hızla düşeceğini ve hafta içinde kar yağışı ihtimalinin arttığını duyurdu. Kentte özellikle yüksek kesimlerde ilk ciddi kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Sivas'a kar yağacak mı sorusu son günlerde en çok merak edilen konulardan biri oldu. MGM'nin güncel değerlendirmelerine göre şehir, yeni hafta ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Peki kar yağışı tam olarak ne zaman bekleniyor?

Sivas'a ne zaman kar yağacak sorusu da araştırılıyor. Tahminlere göre sıcaklıkların gece saatlerinde sıfır dereceye kadar düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve zaman zaman kar geçişleri görülebilir. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri kar ihtimali daha yüksek değerlendiriliyor.

MGM verileri, hafta ortasından sonra Sivas'ta yer yer kar yağışına dönme ihtimali olan yağışlar görülebileceğini belirtiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde karın daha erken başlaması ve kısa süreli de olsa etkili olması bekleniyor. Kent merkezinde ise yağışın duruma göre karla karışık yağmur şeklinde başlaması öngörülüyor.

Sivas'a yarın kar yağacak mı sorusunun yanıtı için MGM günlük raporlarına bakıldığında; yarın için yağış ihtimali bulutlu havanın ardından öğleden sonra yağmur şeklinde başlıyor. Ancak gece sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte yağışın karla karışık yağmura dönebileceği ifade ediliyor.

Sivas 5 Günlük Hava Durumu

Sivas'ın 5 günlük hava tahminine göre kentte sıcaklıklar kademeli olarak azalacak.

Salı Günü : Bulutlu, akşam saatlerinde yağmur

Çarşamba Günü: Yağmur, gece karla karışık yağmur

Perşembe Günü: Yer yer kar yağışı ihtimali

Cuma Günü: Soğuk hava, hafif kar geçişleri

Cumartesi Günü : Parçalı bulutlu, çok soğuk

MGM'nin açıklamalarına göre vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması ve özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı tedbirli davranması isteniyor

Kaynak: Haber Merkezi