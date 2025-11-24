GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Çekyat içerisinde bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde hafriyat döküm alanında, çekyat içerisinde, halıya iple sarılı bıçaklanmış halde erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde hafriyat döküm alanında çekyat içerisinde halıya iple sarılı hareketsiz kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sek edildi.

İnceleme yapan ekipler, bıçaklanmış erkek cesedi ile karşılaştı. 35 yaşlarındaki kimliği belirsiz cesedin, bölgeye çekyat içerisinde getirildiği ve kokmaması için tuzlandığı belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için morga götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

