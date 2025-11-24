GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Anneanne ile teyzesini yakarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Antalya’da tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi Filiz Kaplan’ı (46) üzerlerine benzin döküp, ateşe veren Okan Altay (30), 2 kez ağırlaştırışmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Ocak 2023'te Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Okan Altay, içinde benzin dolu 5 litrelik bidon ile anneannesi Hülya Çetinkaya ile birlikte yaşadığı daireye gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Üst katta oturan Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan, tartışmayı duyup telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra alt kata indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Okan Altay, bir süre sonra bidondaki benzini anneannesi ile teyzesinin üzerine döküp ateşe vererek kapıyı kapatıp daireden çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede; Çetinkaya ile Kaplan'ın cansız bedenleri bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay ise hastaneye götürüldü.

'TEYZEMDEN ALACAĞIM VARDI'

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı. Altay'ın polisteki ifadesinde, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım" dedi. Okan Altay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık Okan Altay'ın, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Adli Tıp tarafından sanığa 'Ceza ehliyeti tam' raporu verilmesi ile akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi. Duruşma savcısı, mütalaada sanığın 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi.

'ÖLDÜRME DÜŞÜNCEM HİÇBİR ZAMAN OLMADI'

Duruşmada son sözünü söyleyen sanık, "Anneannemi de teyzemi de öldürme düşüncem hiçbir zaman olmadı. Teyzemden hiçbir zaman para istemedim. Kendisi bana ben para istemeden verdi. Sonra da verdiği paraları geri istedi. Ben de borçlu olduğum için ödeyemedim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Altay'ın 'Kadına karşı yakarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırılmasına hükmetti. 

Kaynak: DHA

