GÜNCEL Haberleri

Yolcu otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü 14 yaralı

Yolcu otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü 14 yaralı
Denizli’nin Çal ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan yolcu otobüsünün şoförü Ayhan Arıkan (42) hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizler Mahallesi Denizli-Uşak kara yolunda meydana geldi.

Şehirler arası Fethiye-İstanbul seferini yapan Ayhan Arıkan'ın kullandığı 26 AJS 579 plakalı yolcu otobüsü ile Onur Y. yönetimindeki 20 ANS 636 plakalı servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle içinde yolcu bulunmayan minibüs devrildi.

Kazada şoförler ile otobüsteki 13 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Denizli ve Çal devlet hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralanan otobüs şoförü Ayhan Arıkan, yaşamını yitirdi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

