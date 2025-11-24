Meclis’te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor

Genel Kurul’da yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif ele alınırken, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri hafta boyunca devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu bu hafta vergiye ilişkin yeni düzenlemeleri kapsayan kanun teklifini ele alacak.

Teklifle kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde 2 oranında harç tahsil edilecek.

YANLIŞ BEYAN CEZASI ARTIYOR

Gayrimenkul satışında yanlış beyan yapılmasına verilen yüzde 25 oranındaki ceza bir kat artırılacak.

Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

Teklifle sigorta prim destekleriyle ilgili de düzenleme yapılıyor. Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılıyor. Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45'e çıkarılacak.

Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7.5 katından 9 katına yükseltilecek.

4 BAKANLIĞIN BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

Yeni haftada Meclis'in bütçe mesaisi de devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Tarım ve Orman, Adalet, Milli Savunma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

