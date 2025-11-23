Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kıbrıs, Mersin, Antalya 23 Kasım 2025 AFAD son depremler listesi

Vatandaşlar, 23 Kasım 2025'te yaşanan sarsıntıların ardından "Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre Türkiye genelindeki deprem hareketliliği yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hissedilen titreşimler sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Son Dakika: Deprem mi Oldu?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. "Az önce deprem mi oldu?” sorusu, 23 Kasım 2025 tarihli AFAD ve Kandilli güncellemeleriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Kurumların paylaştığı verilere göre gün içinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi.

Hangi Bölgelerde Deprem Meydana Geldi?

AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı listelere göre, gün içerisinde Türkiye'nin birçok noktasında küçük ve orta şiddette depremler meydana geldi. Özellikle Ege ve Marmara'da hissedilen sarsıntılar sonrası "Artçı deprem mi?” sorusu öne çıktı.

Depremin Şiddeti Kaçtı?

Gerçekleşen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne dair bilgiler AFAD'ın resmi "Son Depremler” sayfasında güncel olarak yer alıyor. Sarsıntıların hangi il ve ilçelerde etkili olduğuna ilişkin açıklamalar kurumlar tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Deprem Hissedildi mi?

Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?”, "Ankara sallandı mı?”, "İzmir'de deprem hissedildi mi?” gibi sorular yoğun şekilde dile getirildi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre bazı bölgelerde hafif sarsıntılar kaydedilirken, şu ana kadar ciddi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

AFAD SON DEPREMLER

RASATHANE SON DEPREMLER

Kaynak: Haber Merkezi