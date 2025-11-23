GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,50
EURO
48,88
STERLİN
55,79
GRAM
5.774,29
ÇEYREK
9.495,08
YARIM ALTIN
18.901,21
CUMHURİYET ALTINI
37.625,30
YAŞAM Haberleri

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kıbrıs, Mersin, Antalya 23 Kasım 2025 AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kıbrıs, Mersin, Antalya 23 Kasım 2025 AFAD son depremler listesi

 

Vatandaşlar, 23 Kasım 2025'te yaşanan sarsıntıların ardından "Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre Türkiye genelindeki deprem hareketliliği yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hissedilen titreşimler sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Son Dakika: Deprem mi Oldu?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. "Az önce deprem mi oldu?” sorusu, 23 Kasım 2025 tarihli AFAD ve Kandilli güncellemeleriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Kurumların paylaştığı verilere göre gün içinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi.

Hangi Bölgelerde Deprem Meydana Geldi?

AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı listelere göre, gün içerisinde Türkiye'nin birçok noktasında küçük ve orta şiddette depremler meydana geldi. Özellikle Ege ve Marmara'da hissedilen sarsıntılar sonrası "Artçı deprem mi?” sorusu öne çıktı.

Depremin Şiddeti Kaçtı?

Gerçekleşen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne dair bilgiler AFAD'ın resmi "Son Depremler” sayfasında güncel olarak yer alıyor. Sarsıntıların hangi il ve ilçelerde etkili olduğuna ilişkin açıklamalar kurumlar tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Deprem Hissedildi mi?

Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?”, "Ankara sallandı mı?”, "İzmir'de deprem hissedildi mi?” gibi sorular yoğun şekilde dile getirildi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre bazı bölgelerde hafif sarsıntılar kaydedilirken, şu ana kadar ciddi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

AFAD SON DEPREMLER

RASATHANE SON DEPREMLER

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER