Konya’daki bu lise dünya şampiyonu oldu!

Konya'nın Ilgın ilçesi Ticaret Borsası Fen Lisesi Robot Takımı, İtalya'da düzenlenen Fibonacci Robot Yarışması Dünya Şampiyonasında tüm rakiplerini geride bırakarak "Dünya Şampiyonu” oldu.
EUROASIA ŞAMPİYONLUĞUNDAN DÜNYA ZAFERİNE
Yıl içerisinde yurt içinde düzenlenen tüm elemeleri başarıyla geçen VEGA Robot Takımı, 19 Nisan 2025'te Antalya'da yapılan Uluslararası Fibonacci EuroAsia Robot Olimpiyatında "EuroAsia Birincisi” olmuştu. Takım, bu başarının ardından dünya genelindeki rakiplerini de eleyerek şampiyonluğa uzandı.
TAKIM ÖĞRENCİLERİNE VE EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR
Okul yönetimi, uluslararası nitelikteki bu büyük başarıyı elde eden takım öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca bu anlamlı derecede emeği bulunan danışman öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere teşekkür edildi.
