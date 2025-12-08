Konya’da sahlep geleneği bu yıl da sürüyor

Karatay Belediyesi, Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’nin 752. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Konya’da düzenlenen anma programlarına katılan yerli ve yabancı misafirlere bu yıl da sıcak sahlep ikramında bulunuyor.





Mevlana Kültür Merkezi'nde 17 Aralık'a kadar devam edecek anma etkinlikleri kapsamında oluşturulan ikram noktasında dağıtılan sahlep, soğuk kış günlerinde programa katılan misafirlerin içini ısıttı.

Şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçi hem Hz. Mevlana'nın sevgi, hoşgörü ve birlik mesajlarıyla dolu manevi atmosferi soluyor hem de Karatay Belediyesi'nin sahlep ikramıyla misafirperverliği hissediyor. Karatay Belediyesi'nin yıllardır sürdürdüğü sahlep ikramı, Mevlana Kültür Merkezi önünde 17 Aralık'a kadar devam edecek.

KILCA: BU ÖZEL HAFTANIN RUHUNA KATKI SUNUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sahlep ikramının Şeb-i Arus haftasında artık bir Karatay geleneğine dönüştüğünü belirterek şunları söyledi; "Hz. Mevlana'nın sevgi, kardeşlik ve hoşgörü öğretilerini en samimi biçimde yaşatmaya gayret ediyoruz. 752. Vuslat Yıl Dönümü vesilesiyle bu manevi atmosferin bir parçası olmak bizim için büyük bir mutluluk. Misafirlerimize sıcak sahlep ikram ederek hem gönüllerini ısıtmak hem de bu özel haftanın ruhuna katkı sunmak istedik. Tüm misafirlerimizi Konya'ya ve Şeb-i Arus programlarına davet ediyoruz.”

VATANDAŞLARDAN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Etkinliklere katılan konuklar ise sahlep ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Bu güzel gelenek için Başkan Hasan Kılca'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu