DOLAR
42,57
EURO
49,55
STERLİN
56,82
GRAM
5.806,85
ÇEYREK
9.558,03
YARIM ALTIN
19.020,89
CUMHURİYET ALTINI
37.921,45
KONYA Haberleri

SON DAKİKA DEPREM | Konya bugün sallandı mı? Konya’da son deprem nerede oldu?

- Güncelleme Tarihi:

SON DAKİKA DEPREM | Konya bugün sallandı mı? Konya’da son deprem nerede oldu?
Konya ve çevresinde hissedilen bir deprem mi yaşandı, Konya’da deprem oldu mu? İşte detaylar..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Serik ilçesinde bugün saat 13.21'de 4.9 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 28,25 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

ANTALYA'DAKİ DEPREM KONYA'DA HİSSEDİLDİ 

Sarsıntı, Antalya merkez başta olmak üzere Konya ve çevredeki birçok ilde de hissedildi. Kısa süreli panik yaşanmasına rağmen ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Antalya Aksu olarak belirtirken büyüklüğü 5.2 olarak kaydetti. Depremle ilgili kurumların saha taramaları devam ediyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Yorumlar
  • MY
    Mahmut Yumuşak
    51 dakika önce

    Sallandık dostum sallandık.Afad kandilli ayakta uyuyor.!

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
