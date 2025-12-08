GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konyalı polis memuru hayatını kaybetti!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı polis memuru hayatını kaybetti!

Konya'nın Seydişehir ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Polis Memuru Mevlüt Tencere, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, meslektaşları başta olmak üzere tüm ilçe halkını derin üzüntüye boğdu.

ILGIN'DAN SEYDİŞEHİR'E UZANAN GÖREV YOLCULUĞU

Geçtiğimiz yıllarda Ilgın'da da görev yapan Mevlüt Tencere, daha sonra Seydişehir'e tayin olmuştu. Çalışkanlığı ve mütevazı kişiliğiyle tanınan polis memurunun ani vefatı, görev yaptığı her iki ilçede de büyük üzüntü oluşturdu. 

Mevlüt Tencere'nin cenazesi, memleketi Konya'nın Derbent ilçesine bağlı Çiftliközü Mahallesinde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(Meltem Aslan) 

