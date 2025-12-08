Konyalı polis memuru hayatını kaybetti!

Konya'nın Seydişehir ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Polis Memuru Mevlüt Tencere, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, meslektaşları başta olmak üzere tüm ilçe halkını derin üzüntüye boğdu.
ILGIN'DAN SEYDİŞEHİR'E UZANAN GÖREV YOLCULUĞU
Geçtiğimiz yıllarda Ilgın'da da görev yapan Mevlüt Tencere, daha sonra Seydişehir'e tayin olmuştu. Çalışkanlığı ve mütevazı kişiliğiyle tanınan polis memurunun ani vefatı, görev yaptığı her iki ilçede de büyük üzüntü oluşturdu.
Mevlüt Tencere'nin cenazesi, memleketi Konya'nın Derbent ilçesine bağlı Çiftliközü Mahallesinde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
