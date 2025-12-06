GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Karayolları duyurdu! Ankara-Konya yolu trafiğe kapatıldı

Karayolları duyurdu! Ankara-Konya yolu trafiğe kapatıldı
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkiindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı ve Serbest Bölge kavşakları kesimi 2-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yoluna dikkat!

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak çalışması yapılıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 30 Ocak'a kadar 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Solhan yolunun 31-32. kilometrelerindeki üst yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Rize yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. 

 

Kaynak: AA

