Konya’nın bir ilçesi daha beyaza büründü!

Konya'nın Bozkır ilçesi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden yağış, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde güzel görüntüler ortaya çıkardı.
KAR YAĞIŞI İLÇE GENELİNDE ETKİLİ OLDU
Gece etkili olan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Yollar, parklar ve çatıların beyaza kaplanmasıyla Bozkır adeta kartpostallık manzaralarla süslendi. İlçe genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler teyakkuza geçti.
Yetkililer, yağışın aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.
(Meltem Aslan)