KONYA Haberleri

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Üçgöz Mahallesi’nde bulunan Musa Karabaş Anaokulu yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil anaokulu yakınında çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma Sürüyor

Polis ekipleri, kazanın oluş şekliyle ilgili çalışma başlatırken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ali Asım Erdem)

