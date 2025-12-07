Konya’da Şeb-i Arus törenleri başladı

İlahi aşka adadığı 66 yıllık ömrü süresince insana ve hayata dair kapsayıcı eserler bıraktı. Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Şems-i Tebrizi Türbesi’nden Mevlana Müzesi’ne kadar yapılan “Huzur Vakti” yürüyüşüyle başladı.
Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Hazret-i Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 752'inci yılında "Huzur Vakti” temasıyla anılıyor.
Bu kapsamda anma törenleri Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı.
Protokol üyeleri ile vatandaşlar daha sonra Mevlana Caddesi'nden Mevlevilerin tekke musikisinden okuduğu eserler eşliğinde Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'da yer aldı.
Daha sonra Mevlâna Müzesi ziyaret edilip Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin sandukası başında Kur'an-ı Kerim okundu, Gülbang duası yapıldı.
752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri 7-17 Aralık tarihleri arasında şehrin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerin ardından sona erecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”