Konyaspor 3 puanı elde edemedi: Maç berabere bitti!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşma, (06 Aralık Cumartesi) Bugün saat 17.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda başladı.

Konyaspor ile Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ: 13 bahadır, 23 yhoan, 5 uğurcan, 3 Yasir, 12 guilherme, 21 jin-ho, 77 m.ibrahimoğlu, 42 morte, 10 bardhi, 8 pedrinho, 22 Umut

RİZESPOR'UN İLK 11'LERİ: FOFANA, TAHA, ALIKULOV, SAMET, HOJER (K), PAPANIKOLAOU, OLAWOYIN, LACI, AUGUSTO, RAK-SAKYI, ALI SOWE

Kritik mücadelede her iki ekip de sahadan üç puanla ayrılarak haftayı avantajlı kapatmanın peşinde.

İşte maçtan dakikalar;



İlk Devre

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadındaki karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

22' Maçın hakemi Umit Ozturk, Konyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



33' Oyun durdu. Sağlık görevlileri, sakatlanan Haubert Sitya Guilherme için sahada.



34' Ara verilen maçta futbolcular sahadaki yerlerini aldılar ve maç kaldığı yerden devam edecek.



34' Haubert Sitya Guilherme hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.



35' Umut Nayir şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.



42' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Konyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.



45'+1 1. Devre sonuna eklenen süre 2 dakika.



45'+2 0:1 Gol! Rizespor öne geçiyor. Samet Akaydın yaptığı kafa vuruşuyla kaleyi buluyor ve skoru 0-1 yapıyor.



Ve birinci devre bitti. Oyuncular soyunma odasına yöneldiler.

İkinci Devre

Maçın hakemi Umit Ozturk ikinci yarıyı başlatmak üzere. Başlama vuruşunu Konyaspor takımı yapacak.



48' Konyaspor takımı golü bulabilirdi ama Enis Bardhi çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.



57' Konya şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Rizespor takımının sağlık ekibi yerde kalan Husniddin Aliqulov için sahada.



58' Geçici duraklama sona erdi. Maç kaldığı yerden devam edecek.



58' Az önce bir sakatlık yaşayan Husniddin Aliqulov tekrar sahadaki yerini alıyor.



64' Sarı kart! Husniddin Aliqulov maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .



65' Penaltı! Hakem Umit Ozturk beyaz noktayı gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda penaltı atışını kullanacak takım Konyaspor.

66' 1:1 Gol! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında penaltı ile beraberlik golünü atan oyuncu Umut Nayir. Durum şimdi 1-1.



68' Sarı Kart! Hakem Umit Ozturk kartını Deplasman Takımı takımdan Taha Sahin için kullanıyor. Kart cezalısı durumuna düşen oyuncu bir sonraki hafta yok.



69' Ofsayt! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Konyaspor takımı oldu.



69' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Enis Bardhi, oyuna giren oyuncu Muhammet Tunahan Taşçı.

72' Rizespor takımında Loide Augusto çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

73' Oyuncu değişikliği! Rizespor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Muhamed Buljubasic , çıkan oyuncu Giannis Papanikolaou.



73' Oyuncu değişikliği! Recep Ucar oyuncu değişikliğine gidiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Altin Zeqiri, çıkan oyuncu Jesuran Rak-Sakyi.

80'Oyuncu değişikliği! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan maçta Rizespor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Taylan Antalyalı, sahayı terk eden oyuncu Ibrahim Olawoyin.

82'Oyuncu değişikliği! Konyaspor için oyuncu değişikliği. Yasir Subaşı çıkan oyuncu, Josip Calusic giren oyuncu.

89'Oyuncu değişikliği! Rizespor takımında giren oyuncu Emrecan Bulut, çıkan oyuncu Loide Augusto.

89'Rizespor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Ali Sowe, giren oyuncu Vaclav Jurecka.

90'+1 4.Hakem 7 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.

90'+2 Konyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Ismail Esat Buga, çıkan oyuncu Melih Ibrahimoglu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynanan maçta, hakem Umit Ozturk maçı bitiren son düdüğü çaldı.