GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,49
EURO
49,47
STERLİN
56,85
GRAM
5.840,19
ÇEYREK
9.604,60
YARIM ALTIN
19.113,75
CUMHURİYET ALTINI
38.106,60
KONYA Haberleri

Konya’daki bir belediyeden kaçırılmayacak davet! 5 rota tek tur

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bir belediyeden kaçırılmayacak davet! 5 rota tek tur

Konya Kadınhanı Belediyesi, ilçe sakinlerine yönelik Mardin, Midyat, Şanlıurfa, Harran ve Halfeti'yi kapsayan özel bir kültür turu hazırladı. Belediye Başkanı İrfan Karaca, tüm vatandaşları bu anlamlı geziye katılmaya davet etti.

KÜLTÜREL MİRASLA BULUŞMA FIRSATI

Başkan Karaca yaptığı açıklamada, "Kadınhanı Belediyesi olarak kültürel mirasımızı daha yakından tanımak ve hemşehrilerimizle birlikte unutulmaz anılar biriktirmek için kapsamlı bir kültür turu düzenliyoruz. Bölgenin eşsiz tarihi dokusunu, efsanevi manzaralarını ve zengin kültürünü keşfetmek isteyen herkesi bu yolculuğa bekliyorum” dedi.

KONFORLU VE DOLU DOLU BİR PROGRAM

Gezi kapsamında katılımcıların keyifli ve rahat bir yolculuk geçirmesi için ayrıntılı bir organizasyon planlandığı belirtildi. Programda 2 gece konaklama, 2 kahvaltı ve 2 akşam yemeği yer alacak. Ayrıca katılımcılar sıra gecesi etkinliğine katılacak, tekne turu yapacak ve peygamber makamları ile türbeleri ziyaret etme imkânı bulacak.

BAŞVURU VE BİLGİ ALMA

Tur için başvuruların Kadınhanı Belediyesi'ne şahsen yapılacağı açıklandı. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0332 834 15 20 numaralı telefon üzerinden belediyeye ulaşabilecek.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER