Konya’daki bir belediyeden kaçırılmayacak davet! 5 rota tek tur

Konya Kadınhanı Belediyesi, ilçe sakinlerine yönelik Mardin, Midyat, Şanlıurfa, Harran ve Halfeti'yi kapsayan özel bir kültür turu hazırladı. Belediye Başkanı İrfan Karaca, tüm vatandaşları bu anlamlı geziye katılmaya davet etti.

KÜLTÜREL MİRASLA BULUŞMA FIRSATI

Başkan Karaca yaptığı açıklamada, "Kadınhanı Belediyesi olarak kültürel mirasımızı daha yakından tanımak ve hemşehrilerimizle birlikte unutulmaz anılar biriktirmek için kapsamlı bir kültür turu düzenliyoruz. Bölgenin eşsiz tarihi dokusunu, efsanevi manzaralarını ve zengin kültürünü keşfetmek isteyen herkesi bu yolculuğa bekliyorum” dedi.

KONFORLU VE DOLU DOLU BİR PROGRAM

Gezi kapsamında katılımcıların keyifli ve rahat bir yolculuk geçirmesi için ayrıntılı bir organizasyon planlandığı belirtildi. Programda 2 gece konaklama, 2 kahvaltı ve 2 akşam yemeği yer alacak. Ayrıca katılımcılar sıra gecesi etkinliğine katılacak, tekne turu yapacak ve peygamber makamları ile türbeleri ziyaret etme imkânı bulacak.

BAŞVURU VE BİLGİ ALMA

Tur için başvuruların Kadınhanı Belediyesi'ne şahsen yapılacağı açıklandı. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0332 834 15 20 numaralı telefon üzerinden belediyeye ulaşabilecek.

(Meltem Aslan)