Meteoroloji Konya’ya 3 gün verdi! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Konya genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Konya'da bugün hava nasıl, Konya'da yağış var mı? İşte Konya ve 31 ilçesinde hava durumu

TÜM İLÇELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Konya'nın tüm 31 ilçesinde etkili olacağı bildirildi. Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanakların görülebileceği belirtilirken, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, Konyalıların olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmasında fayda olduğunu vurguladı.

BU 3 GÜNE DİKKAT!

Konya genelinde 5,6 ve 8 Aralık günleri gök gürülütlü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yağış, kentin tamamında etkili olacak ve 31 ilçeyi kapsayacak. Hafta başında 4–13 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte -1–10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 13°.

Yarın için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.

Cumartesi Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.

Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°.

Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

(Berna Ata)