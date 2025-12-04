Konya’da kaymakamdan dikkat çeken davranış! Evinden aldı makamına getirdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde duygu dolu bir olay yaşandı. Özel birey Yakup Kor, çektiği bir videoda kırmızı kravatı ve beyaz gömleğiyle kaymakamlık makamını ziyaret etmek istediğini belirterek "Kaymakam olmak istiyorum” dedi. Bu içten isteği kısa sürede dikkat çekti.
Kaymakam Öztürk'ten Duyarlı Davet
Videoyu gören Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Yakup Kor'un hayalini gerçekleştirmek için hemen harekete geçti. 3 Aralık Engelliler Günü'nde özel bir jest yapan Kaymakam Öztürk, Yakup'u evinden alarak hükümet konağına götürdü. Konağa geldiğinde polis ekipleri tarafından karşılanan Yakup Kor, büyük bir mutluluk içinde kaymakamlık makamına adım attı.
Unutulmaz Bir Makam Ziyareti
Kaymakam Öztürk, Yakup Kor'u makamında ağırlayarak onunla sohbet etti ve kısa bir süreliğine makam koltuğuna oturmasına izin vererek hayalini gerçeğe dönüştürdü. Öztürk'ün bu örnek yaklaşımı, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.
