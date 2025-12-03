GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da nefes kesen tatbikat: Ekipler yaralılara hızlı müdahale için zamanla yarıştı

Güncelleme Tarihi:

Konya’da nefes kesen tatbikat: Ekipler yaralılara hızlı müdahale için zamanla yarıştı
Konya’da düzenlenen ambulans rallisinde, 112 Acil Sağlık ekipleri temsili olarak yaralılara en kısa sürede müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı otoparkında düzenlenen, Karaman ve Aksaray'dan gelen ekiplerin de katıldığı, günlük hayatta karşılaşılan olayların senaryolaştırıldığı rallide, plastik makyajla yaralanmalar betimlendi, ambulans ekipleri vakalara müdahale etti.

Trafik kazası geçiren otobüsteki yaralıların sağlık durumu ve hastaneye sevk sırası belirlendi. Ambulans şoförleri, dubalarla oluşturulan engellerin bulunduğu parkuru en hızlı şekilde geçmeye çalıştı.

Bir başka parkurda ise ekipler, üzerinde plastik topların yüzdürüldüğü su dolu kapları, sedyeyle engelleri aşarak hedefe ulaştırmaya çalıştı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, gazetecilere, ambulans rallisini 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlayan bir tatbikat niteliği de taşıdığına dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

"Rallimiz 3 parkurdan oluştu. Birincisi, sağlık çalışanının yaralıyla ilgili nasıl bir yol izleneceğini belirlediği bir parkur. İkinci parkurumuz hasta taşıma parkuru. Vakanın bulunduğu yerden ambulansa kadar nasıl taşınacağı, ne gibi bir süreçten geçeceğiyle ilgili bir eğitim parkuru. Üçüncüsü de ambulansın olay yerine varış süresini ölçmek için yaptığımız bir parkur. Çevre illerden de arkadaşlarımız geldi. Önemli olan kazanmak değildi, bilgi paylaşımı ve eğitim."

Kaynak: AA

