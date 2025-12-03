Konya’da binlerce şahıs ve araç sorgulandı! Firari hükümlüler yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı, 01–30 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü denetimlerde 942.924 şahıs ve 3.413.057 araç sorguladı.
Firari Hükümlüler Yakalandı
Ay boyunca çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari yakalandı. Bu kişiler arasında 12 yıl 6 ay, 11 yıl 8 ay, 9 yıl, 8 yıl 4 ay ve 6 yıl 6 ay cezası bulunan hükümlüler de yer aldı. Yakalananlar bulundukları ilçelerde gözaltına alınarak cezaevlerine teslim edildi.
Toplam 347 Şahıs ve 180 Araç Ele Geçirildi
Kasım ayında haklarında hapis cezası bulunan 231 kişi, ifadeye yönelik 116 kişi olmak üzere toplam 347 şahıs yakalandı. Denetimler sırasında ayrıca 180 araç ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kamuoyuna bildirdi.
