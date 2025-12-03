Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklilerinin 5 aylık zam farkı kasım enflasyonunun açıklanmasıyla belli oldu. Kasım enflasyonu aylık yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Peki memur ve emekliler ne kadar zam alacak, şu an netleşen oran ne?
Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.
Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti.
5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti.
Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylecek yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.
