Altının kilogram fiyatındaki dalgalanma devam ediyor!
- Güncelleme Tarihi:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 826 bin liraya düştü.
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek 5 milyon 840 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 azalışla 5 milyon 826 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 885 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 565 milyon 960 bin 119,66 lira, işlem miktarı ise 786,05 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 340 milyon 882 bin 619,66 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:
