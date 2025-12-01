Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

ABD'de açıklanacak önemli makroekonomik veriler öncesi, haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar temkinli davranıyor. ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun iş gücü piyasasına ilişkin daha net sinyaller vermesi beklenirken, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisinin de enflasyon görünümüne dair önemli mesajlar içermesi öngörülüyor.

Açıklanacak verilerin ABD ekonomisinin gidişatı hakkında önemli bir tablo sunması beklenirken, 2026'da faiz oranlarının gidişatı konusunda da ipucu sunması öngörülüyor.

Bu süreçte Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri de güçlü kalmaya devam ederken, enflasyon ve tüketici talebinin odak noktası olduğu bir ortamda faiz indirimi beklentilerinin değişip değişmeyeceği de takip edilecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in bir sonraki başkanı için seçim yaptığını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek en olası aday olarak görülüyor.

Powell'ın bu hafta yapacağı açıklamalar da Bankaya ilişkin faiz indirim beklentilerini şekillendirmesi bekleniyor. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,04 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksi yatay seyirle 99,4 seviyesinde bulunurken, altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 220 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 63,4 dolarda seyrediyor.

New York borsası yükseldi

New York borsasında cuma günü pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de şu ana kadar açıklanan makroekonomik verilerin yumuşak inişi desteklediğini ve bunun da hisse senedi piyasaları için destekleyici olduğunu söyledi. ABD'de hava yolu şirketlerinin hisselerinde, yoğun tatil dönemi hafta sonu beklentileriyle yaşanan artışlar dikkati çekti. Alaska Air, JetBlue Airways ve American Airlines'ın hisseleri yüzde 1 civarında değer kazandı.

ABD'de tatil alışveriş sezonunun başlamasıyla perakende devlerinin hisselerindeki hareketler de takip edildi. Amazon'un hisseleri yüzde 1,8, Walmart'ın hisseleri yüzde 1,3 ve Target'in hisseleri yüzde 0,9 yükseldi.

Bu gelişmelerle, Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında da cuma günü Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin iyimserlik, ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2 azalarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık ise yüzde 2,3 artarak beklentilerin hafif altında kaldı.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın yoğun güneş kaynaklı radyasyonun A320 uçaklarında uçuş kontrol verilerini bozabileceğini açıklamasından sonra binlerce uçak yere indirildi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 yükselerek ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında ise haftanın ilk işlem gününde BoJ'a ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın aralık ayında faiz artışı ihtimalinin değerlendirileceğini bildirmesinin ardından Japonya'da 2 yıllık tahvil faizi 2008'den bu yana ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un bu ayki toplantısında yüzde 76 ihtimalle faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Ueda'nın faiz artırım sinyalleri vermesinin ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,5 azalışla 155,4 seviyesine geriledi. Bu arada Japonya'da 3. çeyreğe ilişkin sabit sermaye yatırımları yüzde 2,9 ile beklentilerin altında arttı.

Öte yandan Çin'de kasım ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,6 seviyesinden 49,9'a geriledi. Analistler, Çin'deki zayıf iç talebin ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Açıklanan veri sonrasında Çin yönetiminin ülke ekonomisini destekleyeceğine dair tahminlerin öne çıkmasıyla Çin borsasında yükselişler görüldü.

Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içi piyasalar bugün büyüme verisine odaklandı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 arttı. Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,2 artışla 42,5020'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde hemen üzerinde 42,5053'ten işlem görüyor.

Öte yandan Londra'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) tarafından düzenlenen İngiltere Halk Buluşması'nda küresel ve Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladığını belirterek, "Eskiden tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçeye oranı yüzde 4,6 idi. Biz şimdi bunu yüzde 3 civarına indirdik. Yani bütçeye oranla neredeyse yüzde 30 civarında bu tür cari harcamalarda azaltma yaptık. Onun için bütçede arzuladığımız yere geldik." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.

Kaynak: AA