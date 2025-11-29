GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Zirve yarışında kritik maç: Konya BBSK Göztepe’yi ağırlıyor

Hasan Yıldırım
Muhabir
Zirve yarışında kritik maç: Konya BBSK Göztepe’yi ağırlıyor
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 12. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe’yi ağırlayacak.

Haftaya 2. sırada giren sarı-siyahlar, 4. sırada yer alan rakibine karşı galibiyeti kovalayacak. 30 Kasım Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.45'te başlayacak.

Tek hedef galibiyet

Konya Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Şu ana kadar olan periyotta 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan; bu istatistiğiyle de Çayırova Belediyespor ile zirve olan Konya ekibi; Göztepe engelini geçerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla hedefine yürümek istiyor.

(Hasan Yıldırım)

 

