Zirve yarışında kritik maç: Konya BBSK Göztepe’yi ağırlıyor

Haftaya 2. sırada giren sarı-siyahlar, 4. sırada yer alan rakibine karşı galibiyeti kovalayacak. 30 Kasım Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.45'te başlayacak.
Tek hedef galibiyet
Konya Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Şu ana kadar olan periyotta 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan; bu istatistiğiyle de Çayırova Belediyespor ile zirve olan Konya ekibi; Göztepe engelini geçerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla hedefine yürümek istiyor.
(Hasan Yıldırım)