Konya’da kaçak kazı operasyonu: 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kulu ilçesinde kaçak kazı operasyonu gerçekleştirdi. 28 kasım günü KOM Şube Müdürlüğü ve Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu bölgedeki kaçak kazı faaliyeti tespit edildi.
SUÇÜSTÜ OPERASYON
Belirlenen alanda yapılan kontrollerde 8 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak kazı çalışmasını durdurdu ve alanda inceleme yaptı.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
Kazı bölgesinde yapılan aramalarda kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında:
3 adet özel tarama cihazı
2 adet kürek
1 adet kazma
1 adet büyük hilti
1 adet jeneratör
1 adet küçük hilti
1 adet 50 metre seyyar kablo
Bulunan malzemelere jandarma ekiplerince el konuldu.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Operasyon kapsamında yakalanan 8 şüphelinin ifadeleri alınırken, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldıkları bildirildi. Jandarma yetkilileri, bölgedeki kaçak kazı ve benzeri suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
