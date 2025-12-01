Çiftlikten 90 bin euroluk salyangoz çalındı

Fransa’nın kuzeyindeki bir çiftlikten yaklaşık 90 bin euro değerinde salyangoz çalındı. Gurme restoranlara tedarik sağlayan tesis, yılbaşı dönemi öncesinde tüm stoklarının çalınmasını “büyük darbe” olarak değerlendirdi.

Reims kenti yakınlarındaki Bouzy'de bulunan L'Escargot Des Grands Crus adlı çiftlik, taze ve dondurulmuş tüm salyangoz stoklarının hırsızlar tarafından götürüldüğünü açıkladı.

Hırsızların pazarı pazartesiye bağlayan gece tel çiti keserek içeri girdikleri, ardından çiftlik binalarının kapılarını kırarak ürünleri çaldıkları belirtildi. Olayla ilgili suç duyurusunun ancak hafta içinde yapıldığı bildirildi.

Polis soruşturma başlatırken, çiftlik yıl sonunda artan talebi karşılamak için yeniden stok oluşturmaya çalışıyor.

Yılbaşı öncesi satışlar zirvede

Yenilebilir salyangoz, Fransa'da özellikle yılbaşı ve Noel dönemlerinde tüketilen bir lezzet olarak biliniyor. Genellikle sarımsaklı tereyağıyla pişirilerek kabuğundan çıkarılarak servis ediliyor.

Çiftlik tarafından yapılan açıklamada, "Tatiller yaklaşırken yazmayı hiç düşünmediğimiz bir paylaşım,” ifadeleri yer aldı. Açıklama, yaşananları "şok, anlaşılmazlık ve tüm ekip için gerçek bir darbe” sözleriyle nitelendirdi.

L'Escargot Des Grands Crus, Michelin yıldızlı Les Crayères restoranına, şarküterilere ve özel müşterilere ürün sağlıyordu. Hırsızlıktan sonra çekilen fotoğraflarda rafların ve soğuk hava depolarının neredeyse tamamen boşaldığı görülüyor.

Çiftlik yöneticisi Jean-Mathieu Dauvergne, "Mağazadan tamamlanmış ürünlerin bulunduğu bölüm tamamen, laboratuvardan ise ham stoklar çalındı. Bu yıl sonu stoklarımızdı. Tatil dönemini sorunsuz geçirmek için tam gereken miktar elimizde vardı” dedi.

