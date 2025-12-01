GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,44
EURO
49,30
STERLİN
56,32
GRAM
5.861,72
ÇEYREK
9.643,27
YARIM ALTIN
19.220,21
CUMHURİYET ALTINI
38.260,36
DÜNYA Haberleri

Çiftlikten 90 bin euroluk salyangoz çalındı

Çiftlikten 90 bin euroluk salyangoz çalındı
Fransa’nın kuzeyindeki bir çiftlikten yaklaşık 90 bin euro değerinde salyangoz çalındı. Gurme restoranlara tedarik sağlayan tesis, yılbaşı dönemi öncesinde tüm stoklarının çalınmasını “büyük darbe” olarak değerlendirdi.

Reims kenti yakınlarındaki Bouzy'de bulunan L'Escargot Des Grands Crus adlı çiftlik, taze ve dondurulmuş tüm salyangoz stoklarının hırsızlar tarafından götürüldüğünü açıkladı.

Hırsızların pazarı pazartesiye bağlayan gece tel çiti keserek içeri girdikleri, ardından çiftlik binalarının kapılarını kırarak ürünleri çaldıkları belirtildi. Olayla ilgili suç duyurusunun ancak hafta içinde yapıldığı bildirildi.

Polis soruşturma başlatırken, çiftlik yıl sonunda artan talebi karşılamak için yeniden stok oluşturmaya çalışıyor.

Yılbaşı öncesi satışlar zirvede

Yenilebilir salyangoz, Fransa'da özellikle yılbaşı ve Noel dönemlerinde tüketilen bir lezzet olarak biliniyor. Genellikle sarımsaklı tereyağıyla pişirilerek kabuğundan çıkarılarak servis ediliyor.

Çiftlik tarafından yapılan açıklamada, "Tatiller yaklaşırken yazmayı hiç düşünmediğimiz bir paylaşım,” ifadeleri yer aldı. Açıklama, yaşananları "şok, anlaşılmazlık ve tüm ekip için gerçek bir darbe” sözleriyle nitelendirdi.

L'Escargot Des Grands Crus, Michelin yıldızlı Les Crayères restoranına, şarküterilere ve özel müşterilere ürün sağlıyordu. Hırsızlıktan sonra çekilen fotoğraflarda rafların ve soğuk hava depolarının neredeyse tamamen boşaldığı görülüyor.

Çiftlik yöneticisi Jean-Mathieu Dauvergne, "Mağazadan tamamlanmış ürünlerin bulunduğu bölüm tamamen, laboratuvardan ise ham stoklar çalındı. Bu yıl sonu stoklarımızdı. Tatil dönemini sorunsuz geçirmek için tam gereken miktar elimizde vardı” dedi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER