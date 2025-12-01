Konya Şehir Hastanesi - Adliye tramvay hattında geri sayım başladı! Son durum ne?
Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin – Adliye Tramvay Hattı’nı Şehir Hastanesi’ne bağlayacak 1.4 kilometrelik bağlantı hattında son aşamaya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Adliye - Şehir Hastanesi raylı sistem bağlantı hattının inşa edildiği Yeniceler Caddesi’nde kapalı olan şeritte asfaltı yenileyerek yolu tekrar trafiğe açtık. Hattı yıl sonuna kadar tamamlamak için ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin – Adliye Tramvay Hattı'nın Şehir Hastanesi'ne bağlanması çalışmaları kapsamında Adliye – Şehir Hastanesi bağlantı çalışmalarında son aşamaya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde ulaşımda kaliteyi ve standardı yükseltmek amacıyla raylı sistem yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.
Belediye olarak Stadyum – Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın ilk etabı olan Şehir Hastanesi – Yeni Sanayi arasındaki 11.1 kilometrelik kısımda çalışmaları hızla sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, ikinci etap olan Yeni Sanayi – Stadyum arasındaki çalışmalara da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başladığını dile getirdi.
Alaaddin – Adliye Tramvay Hattı'nı Şehir Hastanesi'ne bağlamak için de 1.4 kilometre uzunluğunda bir bağlantı çalışması yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Adliye - Şehir Hastanesi raylı sistem bağlantı hattının inşa edildiği Yeniceler Caddesi'nde kapalı olan şeritte asfaltı yenileyerek yolu tekrar trafiğe açtık. Hattı yıl sonuna kadar tamamlamak için ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
