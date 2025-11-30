GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,45
EURO
49,17
STERLİN
56,30
GRAM
5.843,16
ÇEYREK
9.601,52
YARIM ALTIN
19.136,83
CUMHURİYET ALTINI
38.094,36
KONYA Haberleri

Konya’da belediye başkanından yürek sızlatan çağrı!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da belediye başkanından yürek sızlatan çağrı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dört gündür kayıp olan 15 yaşındaki Berk İvacık'ı bulmak için ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları devam ederken, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır sosyal medya hesabından duygu yüklü bir çağrı yaptı.

BAŞKAN BAYINDIR'DAN BERK'E DUYGUSAL ÇAĞRI

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı paylaşımda kayıp genç Berk İvacık'a seslendi. Bayındır, Berk'in yokluğunun hem ailesi hem de Beyşehir halkı için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, "Bu mesaj sana ulaşırsa bil ki herkesin kalbi seninle” ifadelerini kullandı.

"KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE SANA SONUNA KADAR AÇIK”

Başkan Bayındır mesajında, Berk'i kendi evladı gibi gördüğünü vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

"Hangi sebeple uzaklaştıysan uzaklaş, birlikte aşamayacağımız hiçbir mesele yok. Kapımız da gönlümüz de sana sonuna kadar açıktır. Ne olur evladım, bu mesajı gördüğünde bana ulaş, belediyemize gel. Seni güvenle kucaklamaya, yanında durmaya hazırız.”

BEYŞEHİR UMUTLA BEKLİYOR

Başkan Bayındır, Berk'in iyi bir çocuk olduğunu belirterek, hem ailesinin hem de tüm Beyşehir'in ondan iyi haber beklediğini ifade etti. "Bizleri daha fazla endişelendirme. Dualarımız seninle” sözleriyle mesajını tamamladı. Arama çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü bildirildi.

(Meltem Gürbüz)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER