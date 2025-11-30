Konya’da belediye başkanından yürek sızlatan çağrı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dört gündür kayıp olan 15 yaşındaki Berk İvacık'ı bulmak için ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları devam ederken, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır sosyal medya hesabından duygu yüklü bir çağrı yaptı.

BAŞKAN BAYINDIR'DAN BERK'E DUYGUSAL ÇAĞRI

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı paylaşımda kayıp genç Berk İvacık'a seslendi. Bayındır, Berk'in yokluğunun hem ailesi hem de Beyşehir halkı için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, "Bu mesaj sana ulaşırsa bil ki herkesin kalbi seninle” ifadelerini kullandı.

"KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE SANA SONUNA KADAR AÇIK”

Başkan Bayındır mesajında, Berk'i kendi evladı gibi gördüğünü vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

"Hangi sebeple uzaklaştıysan uzaklaş, birlikte aşamayacağımız hiçbir mesele yok. Kapımız da gönlümüz de sana sonuna kadar açıktır. Ne olur evladım, bu mesajı gördüğünde bana ulaş, belediyemize gel. Seni güvenle kucaklamaya, yanında durmaya hazırız.”

BEYŞEHİR UMUTLA BEKLİYOR

Başkan Bayındır, Berk'in iyi bir çocuk olduğunu belirterek, hem ailesinin hem de tüm Beyşehir'in ondan iyi haber beklediğini ifade etti. "Bizleri daha fazla endişelendirme. Dualarımız seninle” sözleriyle mesajını tamamladı. Arama çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü bildirildi.

(Meltem Gürbüz)