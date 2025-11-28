Konya’da 3 günde mevsim değişiyor! Termometre -5’i görüyor

Konya'da 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günü etkili sağanak yağış bekleniyor. Kent genelinde görülecek yağışların 31 ilçede aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise hafta sonunda belirgin şekilde düşeceği bildirildi.
Cumartesi günü 16–17 derece civarında seyreden sıcaklıklar, pazar günü 10–11 derecelere kadar gerileyecek. Yeni haftayla birlikte hava sıcaklığının 11–12 derece bandında devam etmesi öngörülüyor.
HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Meteorolojik verilere göre Konya'da sağanak yağışla birlikte soğuk hava etkisini artıracak. Pazar günü sıcaklıklarda yaklaşık 6 derecelik bir düşüş yaşanacak. Kent merkezinde yağışın yanı sıra rüzgârın zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.
GECE SICAKLIKLARI BİRÇOK İLÇEDE EKSİYE İNECEK
Konya'nın birçok ilçesinde gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Beyşehir, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Derebucak, Emirgazi, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Karatay, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir ve Tuzlukçu'da gece saatlerinde eksi dereceler bekleniyor.
Özellikle yüksek kesimlerde don ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiği ifade ediliyor.
KARAPINAR'DA ÇARŞAMBA GECESİ -5 DERECE
Soğuk hava dalgasının etkisinin en belirgin hissedileceği ilçelerden biri Karapınar olacak. 3 Aralık Çarşamba günü Karapınar'da gece sıcaklığının -5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Uzmanlar, çiftçileri ve sürücüleri don riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
KONYA 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU
(Meltem Gürbüz)