Konya’da sürü halinde görüldü! İlçedekiler tedirgin

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarım alanlarında giderek büyüyen domuz sorunu, çiftçiler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Buğday Tarlaları Hedefte

Özellikle mısır hasadının ardından ekilen buğday tarlaları, sürü hâlinde dolaşan yabani domuzların ilgisini çekiyor. Son olayda, bir çiftçinin buğday tarlası domuzlar tarafından büyük ölçüde tahrip edildi. Tarlaya giren domuzların açtığı derin izler, ezilen ürünler ve sökülen bitkiler, çiftçinin emeklerini boşa çıkarıyor.

Çiftçilerden Tepki

Zor şartlarda üretim yaptıklarını ifade eden çiftçiler, yaşanan durum karşısında tepkili. Bir çiftçi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu yıl kuraklıkla baş ettik, su yok, verim düşüyor. Şimdi de domuz sürüleri tarlaları talan ediyor. Böyle giderse üretim yapamayacağız.”

Bir diğer çiftçi ise sürülerin yoğunluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bir gecede tarlanın yarısını mahvettiler. Ektiğimiz buğdayı çiğneyip geçiyorlar. Emeklerimiz boşa gidiyor. Önlem alınmazsa bu iş böyle sürmez.”

Görüntüler Durumu Gösteriyor

Karapınar'daki çiftçilerin paylaştığı görüntülerde, buğday tarlasının büyük bölümünün domuzlar tarafından kazıldığı ve ürünlerin ciddi zarar gördüğü net bir şekilde görülüyor. Çiftçiler, son yıllarda domuz popülasyonunun arttığını ve sürülerin yerleşim alanlarına kadar yaklaştığını belirtiyor.

Yetkililere Çağrı

Üreticiler, yetkililere seslenerek sorunun acilen çözülmesini istiyor. "Artık sürü halinde dolaşıyorlar, bunun çözümü nedir?” diyen çiftçiler, önlem alınmasını talep ediyor.

(Berna Ata)