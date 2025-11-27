İhracat ve bankacılık dünyasının önemli aktörleri Konya’da bir araya geldi

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) kurulduğu günden bu yana ihracatçıların çeşitlenen finansman ihtiyaçlarına kefalet paketleriyle destek vermeyi sürdürüyor. Aynı zamanda finansmana erişim için bir köprü görevi üstlenerek, ihracatçılar ile bankaları bir araya getirmeye devam ediyor.

İhracatçıları ve finans sektörü temsilcilerini bir araya getiren İhracatın Finansmanı Buluşmaları, İGE'nin koordinasyonunda, Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) desteğiyle, Akbank, İş Bankası ve Vakıfbank sponsorluğunda, Türk Eximbank katılımıyla 200'den fazla ihracatçının katılımıyla Konya'da başarıyla gerçekleştirildi.

"İhracatçıların ihtiyaç duydukları kaynaklara kolaylıkla ulaşabilecekleri güvenilir bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz”

İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, "İhracatçılarımızın hızla değişen ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve etkili finansman çözümleri sunmayı temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında, finansal paydaşlarımızla birlikte sahaya inerek ihracatçılarla doğrudan temas kurmak, onların beklentilerini yerinde anlamak ve birlikte çözüm üretmek bizim için kritik bir değer taşıyor. Her bir ilimizin kendine özgü potansiyeli ve küresel pazarlardaki rekabet gücü, doğru finansman araçlarına zamanında erişimle hayata geçiyor. Bu nedenle ihracatçıların bankalarla birebir iletişim kurabilecekleri, ihtiyaç duydukları kaynaklara kolaylıkla ulaşabilecekleri güvenilir bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. İGE olarak, ihracatçılarımızın sürdürülebilir büyüme yolculuğunda yanlarında olmayı, finansmana erişimlerini kolaylaştırmayı ve ülkemizin ihracat hedeflerine somut katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Konya, üretim çeşitliliği ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye'nin en istikrarlı ihracat merkezlerinden biridir. 200'den fazla ülkeye ulaşan ihracat ağımız ve 4 bini aşkın ihracatçı firmamızla hem bölgemizin hem de ülkemizin dış ticaretine önemli katkı sağlıyoruz. Böylesine güçlü bir şehirde ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıran bu buluşmayı son derece kıymetli görüyoruz. İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu finansal çözümlerin sahada ve doğrudan paylaşılması, Konya'nın ihracat potansiyelini daha da güçlendirecektir. İhracatçılarımızın rekabet gücünü artırmak, yeni pazarlara açılmasını desteklemek ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize katkı sağlamak için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bugünkü program, Konya'nın ihracat vizyonunu güçlendiren önemli bir adım olmuş; şehrimizin üretim gücüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiştir.”

Orta Anadolu İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı Mehmet H. Şanal, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "İhracat Türkiye ekonomisi için stratejik bir önem taşıyor. OAİB olarak üyelerimize bilgi, eğitim, danışmanlık, hedef pazar analizleri ve belge düzenleme gibi çok geniş bir alanda destek veriyoruz. Konya'nın 2024 yılında 3,6 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye'nin güçlü üretim merkezlerinden biri. İhracat, firmalara yeni pazar fırsatları sunarken, sürdürülebilir büyümenin temel yolunu ve iç piyasa dalgalanmalarına karşı önemli bir güvence oluşturuyor. İhracatı Geliştirme A.Ş.'nin sağladığı finansman imkanları firmaların küresel rekabet gücünü artırıyor. Birlikte daha güçlü, daha rekabetçi ve daha ihracat odaklı bir Türkiye inşa edeceğiz.”

(Ali Asım Erdem)