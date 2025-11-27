Konya’daki bir ilçede gündem oldu! Yolda gören bir daha bakıyor

Konya'nın Ilgın ilçesinde üst kısmı tamamen sökülmüş halde sokaklarda gezen araçlar, vatandaşların dikkatini çekti. Üstü açık hâlde dolaşan bu araçları gören ilçe sakinleri, şaşkın bakışlarla durumu izlerken ortaya bir hayli ilginç görüntüler çıktı.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi, mavi renkli eski model bir aracın tavanının tamamen kesildiği, iç bölümünün ise neredeyse tamamen söküldüğü görülüyor. Direksiyonda oturan ve vatandaşlara el sallayarak ilerleyen sürücü, ilçe sakinlerinin meraklı bakışlarına neden oldu.

İLÇEDE GÜNDEM OLDU

Aracın kaportasındaki hasar izleri, açıkta kalan bölümleri ve arka kısmında taşınan metal parçalar, görüntüyü daha da ilginç hâle getirdi. Kısa süre içinde Ilgın'da günün konusu hâline gelen araçlar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, farklı şekilde modifiye edilmiş otomobilleri hem merak hem de tebessümle karşıladı.

(Meltem Gürbüz)