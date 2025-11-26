Epic Games çöktü mü? Epic Games’e neden giriş yapılamıyor? İşte merak edilenler...

Dijital oyun dünyasının önde gelen platformlarından Epic Games'in internet sitesi ve hizmetlerine erişmeye çalışan kullanıcılar, akşam saatlerinde beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Bağlantı kesintisi yaşayan ve siteye ulaşamayan pek çok oyuncu, platformda genel bir erişim sorunu olup olmadığını araştırmaya başladı.

Epic Games Gerçekten Çöktü mü?

Kullanıcılar Epic Games'in web sitesine ve oyun hizmetlerine girmeye çalışırken oturum açma ve sunucu bağlantısı hatalarıyla karşılaştıklarını rapor etti.

En Çok Rapor Edilen Sorunlar

Epic Games tarafında yaşanan erişim kesintisinin ardından kullanıcı geri bildirimlerinde öne çıkan sorunlar:

Oturum Açma Hataları:

Kullanıcıların hesaplarına giriş yapamaması.

Sunucu Bağlantısı Sorunları:

Oyun hizmetlerine veya mağazaya bağlantı kurulamaması.

Platformda yaşanan kesintinin kaynağına ilişkin Epic Games'ten henüz resmi bir açıklama gelmezken, kullanıcılar durumun bir an önce düzelmesini bekliyor.

