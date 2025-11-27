Konya’da motosiklet kazası! 21 yaşındaki üniversite öğrencisi can verdi

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Koyuncu Köprülü Kavşağı'nda gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaza Konya'nın Selçuklu Beyşehir Çevre yolu ile Yeni İstanbul Yolu Caddesini bileştiren Koyuncu Köprülü Kavşağında meydana geldi.
Motosiklet ile TIR çarpıştı!
Edinilen bilgilere göre Kent plaza istikametinden Dedeman istikametine doğru seyir halinde olan Muhammet Alptuğ Supahi (21) idaresindeki motosiklet ile TIR çarpıştı.
Olay yerine ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
21 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
TIR'ın çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Muhammet Alptuğ Supahi (21), Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”