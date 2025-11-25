Aksaray’a Kar Yağacak mı? Aksaray’a Ne Zaman Kar Yağacak? Aksaray’a Yarın Kar Yağacak mı? Aksaray Hava Durumu

Kasım ayının sonuna yaklaşılırken Aksaray'da yaşayan vatandaşlar "Aksaray'a kar yağacak mı?”, "Ne zaman kar yağacak?”, "Yarın kar var mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yeni tahminler, şehirde beklenen hava durumu konusunda önemli ipuçları taşıyor. İşte Aksaray için 4 günlük hava raporu…
Aksaray'a Kar Yağacak mı?
Mevsim normallerine göre serin bir hava hakim olsa da Aksaray'da önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıkların gece saatlerinde düştüğü görülse de kar oluşumunu sağlayacak seviyelere inmeyeceği belirtiliyor.
Aksaray'a Ne Zaman Kar Yağacak?
Meteoroloji tahminlerine göre kasım ayının son günlerinde şehirde güneşli ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bu nedenle kar yağış ihtimali oldukça düşük. Şehirde kar için daha yüksek olasılığın Aralık ayı ortaları olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.
Aksaray'a Yarın Kar Yağacak mı?
25 Kasım 2025 Salı günü Aksaray'da az bulutlu bir hava görülecek.
-
Gündüz: 14°C
-
Gece: 9°C
Bu değerlere göre yarın kar yağışı ihtimali bulunmuyor.
Aksaray 4 Günlük Hava Durumu
25 Kasım 2025 – Salı
Az Bulutlu
-
Gündüz: 14°C
-
Gece: 9°C
26 Kasım 2025 – Çarşamba
Güneşli
-
Gündüz: 17°C
-
Gece: 5°C
27 Kasım 2025 – Perşembe
Az Bulutlu
-
Gündüz: 17°C
-
Gece: 4°C
28 Kasım 2025 – Cuma
Güneşli
-
Gündüz: 17°C
-
Gece: 4°C
