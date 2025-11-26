Konya’da Teknofest rapor yazma eğitimleri başladı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin teknoloji okuryazarlığı, üretim odaklı öğrenme, disiplinlerarası yaklaşım ve millî teknoloji vizyonunu öğrenciler için uygulama alanına taşıyan TEKNOFEST'e yönelik rapor yazma eğitimleri başladı.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimler, 26-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Kapsül Teknoloji Platformunda gerçekleştirilecek.
Konya'nın tüm ilçelerinden, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki farklı okul türlerinde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak sürdürülecek.
Kaynak: Haber Merkezi