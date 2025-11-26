GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya'da bugün vefat edenler

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 26 Kasım 2025 Çarşamba günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

AYŞE ERDEM

GÜZELSU
19-12-1952

MUSALLA MEZARLIĞI

EMEL KIRICI

KOZANLI
03-06-1962

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SEYRAN YILDIRIM

BURUNAĞIL
22-01-1942

HARMANCIK MEZARLIĞI

ŞULE KÜÇÜKKELEŞ

KONYA
03-05-1969

ALİYENLER MEZARLIĞI

FADİME CESUR

SARIHACI
02-12-1954

HARMANCIK MEZARLIĞI

SEYİT ALİ ÖNEL

KARKIN
20-04-1969

ÜÇLER MEZARLIĞI

MELİH ERTALU

ÇILDIR
11-08-1951

ÜÇLER MEZARLIĞI

SALİHA OKKA

BOTSA
25-12-1937

HACIFETTAH MEZARLIĞI

AHMED EL-HAMMUD EL-HACCİ

HALEP
01-01-1938

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

NEDİM TURGUTOĞLU

İSKENDERUN
01-07-1937

ARAPLAR MEZARLIĞI

SAID NAJMA

DAMASCUS
13-02-1954

YAZIR MEZARLIĞI

ÖMER NAVİR

HADİM
01-07-1947

YAZIR MEZARLIĞI

KADİR DÖNMEZ

HARUNLAR
15-08-1962

YAZIR MEZARLIĞI

GÜLLÜ CEYRAN

HORASAN
14-12-1965

TEM MEZARLIĞI

FATMA GÜL

TIMRAS
18-10-1947

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

