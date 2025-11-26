Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
AYŞE ERDEM
|
GÜZELSU
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
EMEL KIRICI
|
KOZANLI
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
SEYRAN YILDIRIM
|
BURUNAĞIL
|
HARMANCIK MEZARLIĞI
|
ŞULE KÜÇÜKKELEŞ
|
KONYA
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
FADİME CESUR
|
SARIHACI
|
HARMANCIK MEZARLIĞI
|
SEYİT ALİ ÖNEL
|
KARKIN
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MELİH ERTALU
|
ÇILDIR
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
SALİHA OKKA
|
BOTSA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
AHMED EL-HAMMUD EL-HACCİ
|
HALEP
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
NEDİM TURGUTOĞLU
|
İSKENDERUN
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
SAID NAJMA
|
DAMASCUS
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ÖMER NAVİR
|
HADİM
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
KADİR DÖNMEZ
|
HARUNLAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
GÜLLÜ CEYRAN
|
HORASAN
|
TEM MEZARLIĞI
|
FATMA GÜL
|
TIMRAS
|
YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96