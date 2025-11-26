GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bakan Yusuf Tekin ara tatil hakkında değerlendirme yapacak! Ara tatil kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılmasıyla ilgili velilerden gelen talepleri değerlendirdi.

Velilerden ara tatili kaldırma talebi

Öğrencilerin yaşadığı adaptasyon sorunlarını da dikkate alarak yapılacak analizlerin ardından karar vereceklerini ifade eden Bakan Tekin, velilerden gelen şikayetleri aktardı:

"Anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz, ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor."

"Bu yıldan sonra değerlendireceğiz"

Bakan Tekin, ara tatilin kaldırılmasına ilişkin acele karar verilmeyeceğini belirterek, "Bu yıldan sonra değerlendireceğiz" dedi.

Adaptasyon sorunlarının yanı sıra öğrencilerin akademik gelişimi ve eğitim kalitesinin de göz önüne alınacağını vurguladı.

4+4+4 sistemine ilişkin açıklama

4+4+4 eğitim sisteminin kısaltılmasına ilişkin de konuşan Bakan Tekin, "Bugün karar alıyoruz, yarın uygulanacak' gibi bir durum yok. Şu an aceleye getirilecek bir konu değil" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, eğitim sisteminde yapılacak değişikliklerin dikkatli bir şekilde analiz edilip uygulanması gerektiğini belirtti.

