Bolu’ya Kar Yağacak mı? Bolu’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Bolu’ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Bolu 5 Günlük Hava Durumu

Bolu’ya Kar Yağacak mı? Bolu’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Bolu’ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Bolu 5 Günlük Hava Durumu

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların merak ettiği sorular "Bolu'ya kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman gelir?” ve "Bugün ya da yarın kar yağacak mı?” şeklinde öne çıkıyor. Meteoroloji'nin yeni tahminleri şehirde yağışların görüleceğini ancak kar için gerekli soğukluğun henüz oluşmadığını gösteriyor.

Bolu'ya Kar Yağacak mı?

Bolu'da gece sıcaklıkları düşük olsa da gündüz sıcaklıklarının 13–18°C aralığında seyretmesi nedeniyle kısa vadede kar yağışı beklenmiyor. Yağışlar yağmur ve bulut geçişleri şeklinde etkili olacak.

Bolu'ya Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kar ihtimalini azaltıyor. Bolu'da kar için daha olası dönem Aralık ayının ilk haftaları ve sonrası olarak değerlendiriliyor.

Bolu'ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü şehirde sisli hava etkisini gösterecek ve sıcaklıklar 3°C / 16°C aralığında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü ise parçalı bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 2°C / 16°C seviyelerinde olacak. Bu nedenle hem bugün hem de yarın Bolu'da kar yağışı beklenmiyor.

Bolu 5 Günlük Hava Durumu

  • 25 Kasım Salı – Sisli – 3°C / 16°C
  • 26 Kasım Çarşamba – Parçalı Bulutlu – 2°C / 16°C
  • 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 3°C / 18°C
  • 28 Kasım Cuma – Çok Bulutlu – 4°C / 18°C
  • 29 Kasım Cumartesi – Yağmurlu – 5°C / 13°C

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

