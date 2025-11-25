Kahramanmaraş’a Kar Yağacak mı? Kahramanmaraş’a Kar Ne Zaman Yağacak? Kahramanmaraş’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Kahramanmaraş 5 Günlük Hava Durumu

Kahramanmaraş'ta yağışların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşların aklındaki sorular "Kahramanmaraş'a kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman bekleniyor?”, "Bugün veya yarın kar gelir mi?” şeklinde yoğunlaşıyor. Meteoroloji'nin yeni tahminleri şehirde yağmurun süreceğini, ancak kar için yeterli soğukluğun oluşmadığını gösteriyor.
Kahramanmaraş'a Kar Yağacak mı?
Şehirde hava yer yer soğuk olsa da sıcaklıkların 15–19°C seviyelerinde seyretmesi nedeniyle Kahramanmaraş'ta kar yağışı beklenmiyor. Yağışların yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor.
Kahramanmaraş'a Kar Ne Zaman Yağacak?
Kasım ayının son günlerinde gündüz sıcaklıklarının yüksek kalması kar ihtimalini ortadan kaldırıyor. Şehirde kar için daha olası dönem Ocak ayı ve sonrasında, sıcaklıkların daha da düşeceği zamanlarda bekleniyor.
Kahramanmaraş'a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?
25 Kasım Salı günü sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar 9°C / 15°C aralığında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü ise hava az bulutlu olacak ve sıcaklıklar 6°C / 16°C seviyelerine yükselecek. Bu nedenle hem bugün hem de yarın Kahramanmaraş'ta kar yağışı beklenmiyor.
Kahramanmaraş 5 Günlük Hava Durumu
- 25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 9°C / 15°C
- 26 Kasım Çarşamba – Az Bulutlu – 6°C / 16°C
- 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 5°C / 18°C
- 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 6°C / 19°C
- 29 Kasım Cumartesi – Çok Bulutlu – 6°C / 18°C
