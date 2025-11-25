Adıyaman’a Kar Yağacak mı? Adıyaman’a Kar Ne Zaman Yağacak? Adıyaman’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Adıyaman 5 Günlük Hava Durumu

Adıyaman'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar "Adıyaman'a kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman gelir?”, "Bugün ve yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son hava tahminleri şehirde yağışın devam edeceğini ancak kar için gerekli soğukluğun oluşmadığını gösteriyor.
Adıyaman'a Kar Yağacak mı?
Şehirde yağış görülse de sıcaklıkların 16–18°C seviyelerinde olması nedeniyle Adıyaman'da kar yağışı beklenmiyor. Yağışlar yağmur şeklinde devam edecek.
Adıyaman'a Kar Ne Zaman Yağacak?
Kasım ayının son günlerinde gündüz sıcaklıklarının yüksek seyretmesi kar olasılığını ortadan kaldırıyor. Adıyaman'da kar için daha olası dönem Ocak ayı ve sonrası olarak değerlendiriliyor.
Adıyaman'a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?
25 Kasım Salı günü sağanak yağış etkili olurken sıcaklıklar 10°C / 16°C aralığında seyredecek. 26 Kasım Çarşamba günü çok bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 10°C / 17°C seviyelerine çıkacak. Bu nedenle hem bugün hem de yarın Adıyaman'da kar yağışı beklenmiyor.
Adıyaman 5 Günlük Hava Durumu
- 25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 10°C / 16°C
- 26 Kasım Çarşamba – Çok Bulutlu – 10°C / 17°C
- 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 5°C / 17°C
- 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 6°C / 18°C
- 29 Kasım Cumartesi – Az Bulutlu – 8°C / 16°C
