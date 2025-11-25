Gaziantep’e Kar Yağacak mı? Gaziantep’e Kar Ne Zaman Yağacak? Gaziantep’e Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Gaziantep 5 Günlük Hava Durumu

Gaziantep'te yağışların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar "Gaziantep'e kar yağacak mı?”, "Yakında kar gelir mi?”, "Bugün veya yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre şehirde yağış ve bulutlu hava etkili olacak ancak kar için gerekli sıcaklık seviyeleri henüz oluşmuş değil.

Gaziantep'e Kar Yağacak mı?

Gaziantep'te sıcaklıkların 15–18°C seviyelerine çıkması nedeniyle önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Yağışlar yağmur ve bulutlu hava geçişleri şeklinde devam edecek.

Gaziantep'e Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi kar olasılığını düşürüyor. Gaziantep'te kar için daha olası dönem Ocak ayı ve sonrası, soğuk havanın daha belirgin olduğu zamanlar olarak değerlendiriliyor.

Gaziantep'e Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü şehirde sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar 7°C / 15°C aralığında olacak. 26 Kasım Çarşamba günü ise çok bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 4°C / 16°C seviyelerinde seyredecek. Bu nedenle hem bugün hem de yarın Gaziantep'te kar yağışı beklenmiyor.

Gaziantep 5 Günlük Hava Durumu

25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 7°C / 15°C

26 Kasım Çarşamba – Çok Bulutlu – 4°C / 16°C

27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 4°C / 18°C

28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 4°C / 17°C

29 Kasım Cumartesi – Parçalı Bulutlu – 3°C / 17°C

Kaynak: Haber Merkezi