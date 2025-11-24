Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla, Antalya 24 Kasım 2025 AFAD son depremler listesi

Vatandaşlar, 24 Kasım 2025'te yaşanan sarsıntıların ardından "Deprem mi oldu?” sorusuna yeniden yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel veriler, Türkiye genelindeki deprem hareketliliğinin yakından izlendiğini gösteriyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hissedilen titreşimlerin ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Son Dakika: Deprem mi Oldu?



Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen sarsıntılar, günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. "Az önce deprem mi oldu?” sorusu, 24 Kasım 2025 tarihli AFAD ve Kandilli duyurularıyla tekrar gündeme taşındı. Kurumlardan aktarılan bilgilere göre gün içinde farklı büyüklüklerde depremler kaydedildi.

Hangi Bölgelerde Deprem Meydana Geldi?



AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listelere göre gün boyunca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddette sarsıntılar yaşandı. Özellikle Ege ve Marmara hattında hissedilen titreşimlerin ardından "Artçı mı yaşanıyor?” sorusu öne çıktı.

Depremin Şiddeti Kaçtı?



Gerçekleşen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin bilgiler AFAD'ın "Son Depremler” ekranında anlık olarak paylaşılıyor. Hangi ilde ne büyüklükte deprem olduğu, güncel olarak resmi kaynaklar üzerinden duyurulmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Deprem Hissedildi mi?



Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?”, "Ankara sallandı mı?”, "İzmir'de deprem hissedildi mi?” şeklindeki paylaşımlar kısa sürede arttı. Resmi açıklamalara göre bazı bölgelerde hafif şiddette titreşimler kaydedildi; şu ana kadar ciddi bir hasar ya da yaralanma bilgisine ulaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi