Konya’da kanlı tartışma olayıyla ilgili yeni gelişme!

Olay, akşam saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Gülüzar Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, 18 yaşından küçük bir genç, yolda yürürken karşılaştığı iki kişiyle henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Sözlü başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.
Saldırganlardan Biri Bıçakla Yaraladı
Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri, yanında taşıdığı bıçakla genci yaraladı. Yaralı genç, çevredekilerden yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, tedavi edilmek üzere Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kısa Sürede Yakalandılar
Olayın ardından hızla harekete geçen polis ekipleri, alkollü oldukları öne sürülen iki şüpheliyi kısa süre içinde yakaladı.
Tanımıyorum Demişti, Gerçek Ortaya Çıktı
Bıçaklanan genç, polise verdiği ilk ifadede saldırganları tanımadığını söylese de, yapılan soruşturmada şüphelileri daha önceden tanıdığı belirlendi. İfadeleri alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi