Türkiye'de kadına şiddete karşı sembol isimlerinden biri olan, arabesk şarkıcısı Bergen gerçek hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. Bergen neden öldü ve kim öldürdü merak ediliyor. Bergen kimdir hayat hikayesi nedir araştırılıyor. Bergen filmi ile gündeme gelen, şarkıcı Bergen gerçek hayat hikayesi ile kadına şiddetin sembolü haline gelmiştir. Bergen kimdir hayat hikayesi nedir? Bergen zaman vefat etti? Bergen gerçek hayat hikayesi! Detaylar haberimizdedir…

BERGEN KİMDİR?

Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959 yılında dünyaya gelmiştir. Bergen, Mersin- Tarsus 14 Ağustos 1989'da öldü. Türk arabesk-fantezi şarkıcı ve oyuncu. Bergen, yaşamı ve ölümüyle Türkiye'de kadına karşı şiddetin sembol isimlerinden ve yüzlerinden biri olmuştur. Belgin Sarılmışer, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti.

İlk öğretimini Yenimahalle Yunus Emre İlkokulunda tamamlayan Bergen, okulda mandolin çalarak, şarkı söylüyordu. Bergen'in müziğe yeteneğini fark eden öğretmenleri, mezun olduktan sonra ünlü ismi konservatuvar okumaya teşvik etti. Ankara Devlet Konservatuvarının sınavlarına girerek, piyano bölümünü birincilikle kazanan sanatçı, ilk iki yıl piyano ve viyolonsel eğitimi aldı. Maddi sıkıntılar yüzünden okulu yarım bıraktı ve yaşını büyüterek bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalıştı.

BERGEN GERÇEK HAYAT HİKAYESİ NEDİR?

Bergen, 1977 yılında bir evlilik yaptığı ve çocuğu olduğu iddiası ailesi tarafından yalanlanmıştır. 1979 yılında arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde öylesine sahneye çıktı. Kulüp sahibi İlhan Feyman tarafından beğenilince orada çalışması için teklif aldı. Teklifi kabul edip Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı. Bir yıllık çalışmanın ardından Feyman Gece Kulübü'ndeki işi bittiğinde Adana'daki Kuyubaşı Gazinosu'ndan gelen 8 aylık çalışma karşılığında verilecek bir otomobil teklifini kabul etti. Ama iş bitiminde otomobil elinden alındı ve borç içinde kaldı.

Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen Adana'da Halis Serbes ile tanıştı. Serbest, her gece şarkıcıya çiçekler gönderiyor ve her gece Bergen'in çalıştığı pavyona gidip en ön masadan şarkıcıyı seyrediyor. Serbest'in ısrarı ve inadı ile evlendiler. Ancak Serbest'in başkasıyla evli ve üç çocuklu olduğu; kendisinin var olduğunu zannettiği nikahının ise Serbes tarafından ayarlanmış bir oyun olduğu ortaya çıkınca Bergen ilişkiye son verdi.

Serbes'in birçok kez şiddet uygulaması ve aralarında yaşanan problemler dolayısıyla Adana'dan Ankara'ya dönen Bergen, yeniden gece kulüplerinde sahne aldı. Adını Norveç'in Bergen şehrinden esinlenerek 'Bergen' olarak değiştirdi. 1979'da Ankara Başkent Gazinosu'nda Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Müjde Ar'ın bulunduğu kadroda uvertür sanatçı olarak sahne çıkmaya başladı, 1982'de ise Atlas Plak imzalı "Şikayetim Var" kasetini müzikseverlerle buluşturdu. Serbes'in kendisine uyguladığı şiddete rağmen aşık olduğunu söyleyerek, 9 Ocak 1982'de Serbes'le resmi nikahla tekrar evlenen Bergen, aynı yıl 31 Ekim'de İzmir'de çalışırken eşinin azmettirmesi sonucu kezzap saldırısına uğradı. Sanatçı, saldırıda tek gözünü kaybetti, vücudunun büyük bir kısmı da yandı. Bergen olayla ilgili şöyle demiştir:

"İlişkimizin sonlarına doğru evde bir kadın külodu buldum. İşte o zaman tam anlamıyla yıkıldım ve Adana'dan Ankara'ya kaçtım. Kaçtığımı öğrenir öğrenmez beni takip etti. Son olarak İzmir'de bir pansiyonda buldu. Yüz vermediğim için beni tehdit ediyordu. Yüzüne kezzap atarım diyordu. Ama ben inanmıyordum."

BERGEN NEDEN ÖLDÜ?

Halis Serbes bir kiralık katile 500 bin lira vererek İzmir'e gönderir. 31 Ekim 1982 gecesi İzmir Alsancak'ta New York adındaki pavyonun kapısında Bergen annesiyle birlikte bir taksiye binmek üzereyken, kiralık saldırgan şarkıcının üzerine bir kova kezzap attı. Bergen, daha sonra yapılan bir mülakatta olay anını şöyle anlatacaktı:

"O anda iki gözüm gitti. Biraz alkollü olduğum için hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece çığlıklar duyuyorum. Bir ara 'Suya götürün!' diyorlar. Kadere bak ki, sular kesik. Su, ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 gün kaldım, yara tedavisi gördüm."

Olay anında yanında olan annesi şöyle dedi:

"İki yıl önce kızımı eter koklatarak kaçırdı. Bergen'e pavyon fedailiği yapan bu adamla evlenmemesini, kendisini mutlu edemeyeceğini defalarca söyledim. Fakat o "Bir defa adım çıktı, geri dönemem," diyerek beni dinlemedi. Gece kulüplerinde Türk müziği söyleyen kızım sesi ve fiziğiyle kısa zamanda aranılan sanatçı oldu. Bergen'in başarısını kıskanan damadım her gün bir huzursuzluk yaratıp kavga çıkarıyordu. Sonunda bu evliliğin artık yürümeyeceğini düşünerek boşanmaya karar verildi. Buna rağmen kızımın peşini bırakmayan ….. "Seni kimselere yar etmem," diyerek devamlı tehdit ediyordu."

Bergen, bu olayda ağır biçimde yaralandı. Olayı basından takip eden dönemin meşhur estetik cerrahı Onur Erol, Bergen'e gönüllü olarak yardım etti. Bergen İzmir'den Ankara'ya getirildi. Onur Erol, 13 Şubat 2010 tarihinde Milliyet gazetesinden Elif Berköz'e hastasının durumunu tarif etti:

"En az üç kez ameliyat ettiğimi hatırlıyorum onu. Çünkü dokuların iyileşmesi, olgunlaşması aylar sürer bu tip yanıklarda. Zımparalama yöntemiyle Bergen'in derilerini soymuştuk. Sağ gözü çıkmıştı, kapakları kapanmıyordu. Sonradan eklenecek protez için göz çukuru yaptım. Burun kanatları yok olmuştu, oraya kıkırdaklar kondu. Yüzüne kalçasından deri eklendi."

Halis Serbes 2 aylık firardan sonra yakalanıp 13 yıl hapis cezası aldı. Saldırıdan sonra hastaneyi arayan Serbes ağlayarak olayla bir bağlantısı olmadığını söyleyerek yalan söyledi.

Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı.

BERGEN MEZARI NEREDE?

Sanatçının mezarı katilin tehditleri nedeniyle 6 kilitli bir kafesle korunmaktadır. Kardeşi bu durumla ilgili şöyle demiştir: "O adam, 32 yıl önce Belgin'i öldürmeden, gecenin ikisinde arardı telefonla "Kemiklerini size bırakmayacağım, onu öldüreceğim" derdi. Annem o mezara o kafesi onun için yaptırdı." 2018'de katil 4 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

