Milli Savunma Bakanlığı duyuruları 2025: Bedelli askerlik ücreti 2025!
1. Hazine ve Maliye Bakanlığının 07 Temmuz 2025 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştır.
Bu kapsamda;
Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL
Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 1,170211 x 1 =4.095,74 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.
08.07.2025 tarihinden itibaren müracaat işlemleri başladı
Bedelli askerlik hizmetine müracaat ederek iki aylık ödeme süresi bitim tarihi 30 Haziran 2025 tarihi saat 23:59'dan sonraya kalan yükümlüler, ödemelerini yeni bedel tutarı üzerinden yapacak ve celp tercihlerini e-Devlet kapısından veya askerlik şubesi aracılığı ile güncelleyebileceklerdir. Ayrıca bu yükümlülere başvuru işlemlerinin durdurulduğu süre kadar ilave ödeme süresi merkezi olarak verilmiştir.
