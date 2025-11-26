Konya’daki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi!

Kaza Kadınhanı ilçe merkezini köy yollarına bağlayan mevkide meydana geldi. Bekir Sümmen idaresindeki 42 ALJ 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü olay yerinde öldü
Kaza yerinde yapılan incelemede sürücü Ebubekir Sümmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan Kemal Dağ ise kazada ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalesi Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'nde yapılan Kemal Dağ, ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastaneden acı haber
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ve durumunun kritik olduğu aktarılan Kemal Dağ, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.
2 arkadaş can verdi
Ebubekir Sümmen ve Kemal Dağ'ın vefatı Kadınhanı ilçesini yasa boğdu. Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Elim bir kaza ve yitip giden iki can; Kemal Dağ ve Ebubekir Sümmen, hayatlarının baharında iken elim bir trafik kazasında ebedi aleme göç eylediler. Mekanları cennet olsun, acılı ailelerine yüce Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun.''
Kazaya ilişkin soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor.
