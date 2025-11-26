Nano Banana ile Photoshop’ta görsel düzenleme nasıl yapılır?

Google, geçtiğimiz aylarda Nano Banana olarak da bilinen Gemini 2.5 Flash Image isimli yeni görsel odaklı yapay zekâ destekli görsel oluşturma ve düzenleme aracını tanıtmıştı.

Nano Banana'yı kısa sürede birçok insan kullanmaya başladı. Öyle ki Gemini, ChatGPT'yi geçip App Store'da en çok indirilen uygulama oldu.

Son yaşanan gelişmede ise Adobe Photoshop üçüncü taraf yapay zekâ araçlarını destekleyeceğini açıkladı. Buna göre Photoshop'un en çok kullanılan özelliklerinden Generative Fill'e Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) desteği geldi. Ayrıca Black Forest Lab'in geliştirdiği FLUX.1 Kontext de eklendi.

Nano Banana Photoshop'ta nasıl çalışacak sorusu aratılanlar arasında yer alıyor. İşte yanıtı...

NANO BANANA PHOTOSHOP'TA NASIL ÇALIŞACAK?

Direkt olarak Generative Fill bölümünde Gemini 2.5 Flash Image'ı göreceksiniz. Buradan görselde yapmak istediğiniz düzenlemeleri belirtmeniz yeterli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi